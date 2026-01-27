Eccidio della Curva di Cattania folla per la commemorazione a Carpi

Questa cerimonia commemorativa a Carpi ricorda l'eccidio della Curva di Cattania, avvenuto 81 anni fa, con una partecipazione numerosa e rispettosa. La giornata è dedicata a onorare la memoria dei 32 patrioti antifascisti fucilati, mantenendo vivo il ricordo di un episodio significativo della storia italiana.

Partecipazione numerosa e commossa questa mattina, martedì 27 gennaio, alla cerimonia in memoria dell'eccidio della Curva di Cattania nel quale, 81 anni fa, furono fucilati 32 patrioti antifascisti. Alla commemorazione hanno partecipato anche rappresentanti delle Forze dell'ordine, delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Curva di Cattania

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Curva di Cattania

