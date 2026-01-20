Pessotto sottolinea l'importanza dell'insegnamento di Vialli, evidenziando come la Juventus mantenga sempre la determinazione di non arrendersi. La società, abituata a lottare e superare le difficoltà, si impegna costantemente a raggiungere i propri obiettivi, mantenendo un atteggiamento di perseveranza e resilienza nel rispetto della propria tradizione.

Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Diretta gol Serie A: Lazio Como 0-3, finisce qui! Pesante ko per Sarri. Nico Paz illumina Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Manè svela cosa è successo dopo Senegal Marocco: perché han lasciato il campo e poi sono rientrati! Retroscena clamoroso Xabi Alonso, una squadra a sorpresa lo vuole subito in panchina! L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pessotto sicuro: «Insegnamento di Vialli? La Juve non molla mai. È abituata a lottare e soffrire. Bisogna sempre cercare di ottenere il meglio»

Pessotto ricorda Vialli: «Luca insegna alla Juve di oggi che non bisogna mai mollare. Pretendeva sempre il meglio»Pessotto ricorda Vialli sottolineando come il suo esempio continui a ispirare la Juventus di oggi.

Leggi anche: Spalletti sicuro: «Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Sulla Juve posso dire che…»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Pessotto non ha dubbi: «Insegnamento di Vialli? La Juve non molla mai. È abituata a lottare e soffrire. Bisogna sempre cercare di…» - » (inviato al Teatro Regio) – Il Teatro Regio accoglie la serata benef ... calcionews24.com