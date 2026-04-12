Lecce-Arnesano | auto contro un muro morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notte

Nella notte tra domenica e lunedì, alle prime ore dell’alba, si è verificato un incidente stradale lungo la strada tra Lecce e Arnesano. Un'auto si è schiantata contro un muro, causando la morte di un giovane di 21 anni. La vittima è il figlio di un consigliere regionale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Tragedia alle prime luci dell’alba: intorno alle ore 4 Antonio Basile, 21 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Era il figlio del consigliere regionale pugliese Dino Basile. Il giovane era alla guida della sua Mercedes lungo la provinciale 7 ad Arnesano, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo. La vettura è finita contro il muro di un’abitazione e l’impatto è stato fatale. Nonostante il celere intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’ incidente. “ Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così “.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Arnesano: auto contro un muro, morto 21enne figlio di un consigliere regionale Nella notte Leggi anche: Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne, figlio del consigliere regionale Dino Basile Si schianta col suv sul muro di una villa: muore il figlio 21enne del consigliere regionale Dino BasileIncidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano .