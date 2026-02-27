Simeone-Inter la verità sul possibile ingaggio e la posizione del club su Chivu

In questi giorni si parla molto delle voci che circolano attorno all'Inter e alla sua possibile strategia di rafforzamento. Si discute di un eventuale pre-contratto con un allenatore e si fanno ipotesi sulla posizione del club riguardo a un ex giocatore, che potrebbe tornare nel progetto. Le notizie riguardano anche le discussioni interne sulla gestione della rosa e le decisioni prese dai vertici societari.

Nel panorama sportivo odierno, l'attenzione mediatica riguarda le dinamiche di panchina dell'Inter, con voci su un possibile pre-contratto che coinvolgerebbe Diego Simeone. I riflettori non si limitano ai chiacchierati scenari: la dirigenza risponde con decisione, mantenendo al centro della scena la figura di Cristian Chivu. Il progetto tecnico in atto procede con una gestione oculata delle risorse e una fiducia costante nel lavoro svolto finora. Il vertice della società ha negato categoricamente qualsiasi contatto o pre-accordo con Diego Simeone, qualificando le indiscrezioni come prive di fondamento e non allineate con la strategia in vigore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

