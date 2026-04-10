Nel prossimo incontro tra Milan e Udinese, si ipotizza un possibile cambio di ruolo per Leao, che potrebbe tornare a giocare come esterno sinistro nel modulo 4-3-3. Questa modifica tattica potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore e l’assetto della squadra in vista della partita. La formazione titolare e la disposizione in campo saranno decisive per capire quale strategia verrà adottata.

Voci di 4-3-3: queste le ultime notizie arrivate ieri da Milanello. Massimiliano Allegri starebbe provando un cambio tattico in vista di Milan-Udinese che andrà in scena domani sera alle 18:00 allo stadio San Siro. Chi potrebbe tornare in campo da titolare è Rafael Leao. Se il Diavolo dovesse infatti puntare sul tridente al centro Allegri dovrebbe schierare Gimenez con Pulisic a destra con a sinistra il dubbio tra il portoghese e Nkunku. Leao non sta vivendo un grande 2026 e sta anche faticando anche a livello fisico, ma un ritorno al suo vecchio ruolo potrebbe essere la chiave di volta, anche per il futuro. Se il Diavolo dovesse infatti continuare a giocare con il 3-5-2 ci potrebbe essere sempre meno spazio per il portoghese che non ha certo brillato nel ruolo di prima punta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, 4-3-3 potrebbe essere anche la svolta per Leao

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#MilanUdinese, probabile formazione: pronto il 4-3-3 con un ritorno. Dubbio #Leao. Le ultime notizie nei commenti. - facebook.com facebook