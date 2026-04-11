Milan-Udinese serata nera per Leao | ‘esce’ convinto di essere sostituito la ricostruzione

Durante la partita tra Milan e Udinese, Rafael Leao ha avuto una serata difficile. Dopo aver disputato un incontro sotto tono, il giocatore ha lasciato il campo convinto di essere stato sostituito. La sua uscita ha attirato l’attenzione, soprattutto per il modo in cui ha reagito al momento del cambio. La gara si è conclusa con un risultato che ha accentuato le difficoltà della squadra, mentre Leao ha mostrato chiaramente il suo malcontento.

Una serata a dir poco negativa per Rafael Leao. Il numero 10 rossonero, a Milano dal lontano 2019, non ha di certo brillato nel match di oggi contro l'Udinese, terminato 3-0 a favore dei bianconeri. Come tutti hanno potuto vedere (e sentire, sopratutto), il portoghese è stato ampiamente fischiato dal pubblico di San Siro: mai incisivo, svogliato, fuori dalla partita, come se fosse in un mondo tutto suo. E in effetti un po' è stato così, e c'è un episodio ben preciso a testimoniarlo. Al momento del cambio dell'Udinese, con il tecnico bianconero che ha tolto Zaniolo per mettere Piotrowski, Leao appena ha visto il numero 10 pensava che fosse lui ad uscire e, essendo dal lato opposto del campo, è uscito dalla linea laterale, togliendosi anche i parastinchi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, serata nera per Leao: ‘esce’ convinto di essere sostituito, la ricostruzione Leggi anche: Milan-Udinese, 4-3-3 potrebbe essere anche la svolta per Leao Leggi anche: Lazio-Milan, Leao sostituito non la prende bene: ecco cosa è successo con Allegri