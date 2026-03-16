Nella prima tappa dell'EA7 World Legends Padel Tour a Milano, Candela e Rakitic hanno battuto Perotti e Materazzi in due set. La partita si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e si è conclusa con un punteggio di 6-4 e 6-3. Candela e Rakitic hanno conquistato la vittoria nel match che ha aperto la serie di incontri dedicati alle ex star del calcio.

Sono Vincent Candela e Ivan Rakitic i vincitori della prima tappa dell'EA7 World Legends Padel Tour 2026, il circuito mondiale di padel riservato alle leggende del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi. A Milano, sui campi del Padel Zenter di Scalo Farini, Candela e Rakitic hanno trionfato in finale contro Marco Materazzi e Diego Perotti: 9-6 il risultato finale. Grazie a questo successo, si sono qualificati alle Finals di Dubai, in programma nel mese di novembre. “Sono orgoglioso di aver vinto la prima tappa di quest’anno, peraltro disputata in Italia – sono le parole di Candela – con un compagno per me nuovo. Con Ivan si è creato subito un buon feeling, e credo proprio che il successo sia stato meritato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - EA7 World Legends Padel Tour: a Milano Candela e Rakitic battono Perotti e Materazzi

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