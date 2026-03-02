Hey Plex sui Galaxy S26 | il comando che legge le tue foto note e calendario ecco come funziona

Le voci circolavano da settimane nei forum specializzati e tra gli addetti ai lavori, ma ora è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Samsung. Con il lancio dei Galaxy S26 ormai imminente, l’azienda sudcoreana si prepara a compiere un salto significativo nel campo dell’intelligenza artificiale integrata, ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri smartphone. La novità più rilevante riguarda l’integrazione nativa di Perplexity, il motore di AI conversazionale che sta guadagnando sempre più popolarità tra gli appassionati di tecnologia. A differenza di quanto accade solitamente con le applicazioni di terze parti, Perplexity non sarà semplicemente preinstallato sui nuovi dispositivi, ma diventerà parte integrante del sistema operativo, con accesso diretto alle funzionalità core del telefono. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Galaxy s26 avrà hey plex come parola chiave vocale insieme a hey google e bixbyun’introduzione sintetica e mirata presenta le novità: l’arrivo di una nuova parola di attivazione per Perplexity all’interno del Galaxy AI, con...

Galaxy s26 trasforma subito le tue foto in adesivil’anteprima dell’evento di lancio dei prossimi smartphone premium di samsung anticipa una serie di miglioramenti centrali, soprattutto sul piano...

