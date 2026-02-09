San Valentino alle terme De Montel

Le terme De Montel di Milano hanno organizzato una serata speciale per San Valentino. Il parco termale, il più grande in città, si trasforma in un luogo di emozioni e poesia, ispirato alla storia di Romeo e Giulietta. L’evento vuole regalare ai visitatori un’esperienza romantica, tra vapori caldi e atmosfere suggestive.

“Casa Toscana“ alle Terme De Montel

Questa mattina è stata inaugurata Casa Toscana alle Terme De Montel, un nuovo spazio dedicato a mettere in mostra le eccellenze della regione.

Ma chi lo dice che le Terme e roba da vecchi? Nella San Siro pre/olimpionica apre De Montel Terme Milano e già è tendenza. Fra Tempeste di Saturno, Sound Bath e spritz pied sans l’eau. E uscimmo a riveder le stelle. Dentro di noi

