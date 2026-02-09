San Valentino alle terme De Montel
Le terme De Montel di Milano hanno organizzato una serata speciale per San Valentino. Il parco termale, il più grande in città, si trasforma in un luogo di emozioni e poesia, ispirato alla storia di Romeo e Giulietta. L’evento vuole regalare ai visitatori un’esperienza romantica, tra vapori caldi e atmosfere suggestive.
Per la serata di San Valentino, le Terme De Montel a Milano, il più grande parco termale urbano d'Italia, si accendono di emozioni e poesia con un evento ispirato alla più grande storia d’amore di sempre: Romeo e Giulietta. L'appuntamento è per sabato 14 febbraio, immersi in un'atmosfera.🔗 Leggi su Monzatoday.it
“Casa Toscana“ alle Terme De Montel
Questa mattina è stata inaugurata Casa Toscana alle Terme De Montel, un nuovo spazio dedicato a mettere in mostra le eccellenze della regione.
Ma chi lo dice che le Terme e roba da vecchi? Nella San Siro pre/olimpionica apre De Montel Terme Milano e già è tendenza. Fra Tempeste di Saturno, Sound Bath e spritz pied sans l’eau. E uscimmo a riveder le stelle. Dentro di noi
