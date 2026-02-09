San Valentino alle terme De Montel

Le terme De Montel di Milano hanno organizzato una serata speciale per San Valentino. Il parco termale, il più grande in città, si trasforma in un luogo di emozioni e poesia, ispirato alla storia di Romeo e Giulietta. L’evento vuole regalare ai visitatori un’esperienza romantica, tra vapori caldi e atmosfere suggestive.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.