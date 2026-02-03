Casa Toscana alle Terme De Montel

Questa mattina è stata inaugurata Casa Toscana alle Terme De Montel, un nuovo spazio dedicato a mettere in mostra le eccellenze della regione. L’obiettivo è creare un punto di incontro tra persone, condivisione e cultura, sfruttando il palcoscenico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La struttura vuole essere un modo per far conoscere meglio il territorio toscano, lontano dalla semplice competizione sportiva.

Lo spirito olimpico non è soltanto competizione, ma anche condivisione. Ed è proprio a partire da questa tensione verso l'incontro che nasce Casa Toscana, un progetto pensato per proporre, nel cuore delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, uno spazio di valorizzazione territoriale e relazione. Dal 7 al 10 febbraio, le Terme De Montel si trasformeranno in un angolo di Toscana a Milano, attraverso un racconto che intreccia benessere, territorio e dialogo internazionale. L'iniziativa si articolerà in quattro giornate, con le diverse aree del complesso termale milanese che si "vestiranno" di Toscana, restituendo l'immagine di una regione contemporanea, orientata alla qualità della vita, alla valorizzazione di saperi locali e in cammino verso un 2026 di appuntamenti significativi: dal centenario della Turandot di Giacomo Puccini al ricordo di Pietro Mascagni, fino al Carnevale di Viareggio.

