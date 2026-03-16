Ispezione al Monaldi Fico | Situazione più grave del previsto trapianti pediatrici restano bloccati
Un’ispezione regionale è stata condotta sulla Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi in seguito al caso di un bambino di nome Domenico. I primi risultati mostrano una situazione più grave di quanto inizialmente stimato, con i trapianti pediatrici ancora sospesi. Il ministro della salute ha commentato la situazione, sottolineando le difficoltà emerse durante l’indagine.
Arrivano i primi risultati dell'ispezione regionale sulla Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi dopo il caso di Domenico. E non sono buoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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