?Carlos lo Sciacallo | Valentine Lomellini presenta il libro alla Feltrinelli di Padova

Giovedì 26 marzo alle 18, presso la libreria Feltrinelli di via San Francesco a Padova, si terrà la presentazione del libro “Carlos lo Sciacallo” di Valentine Lomellini. Lomellini, che è anche direttrice del Centre for Security Studies dell’Università di Padova, insegna Terrorism and Security Cooperation. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà in un ambiente dedicato alla cultura e alla letteratura.

La Libreria Feltrinelli di via San Francesco 7 ospiterà giovedì 26 marzo alle ore 18 Valentine Lomellini, direttrice del Centre for Security Studies presso l’Università di Padova, dove insegna Terrorism and Security Cooperation. È inoltre Affiliate presso la Georgetown University di Washington DC e editorialista per i quotidiani del gruppo NEM (Nord Est Multimedia). Presenterà il libro “Carlos lo Sciacallo” (Editori Laterza) in dialogo con Marco Almagisti. Nel settembre 2021, Ilich Ramírez Sánchez – detto Carlos lo Sciacallo, uno dei terroristi internazionali più ricercati durante la Guerra fredda – è condannato all’ergastolo. Sembra essere... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “?Carlos lo Sciacallo”: Valentine Lomellini presenta il libro alla Feltrinelli di Padova Articoli correlati Salerno, Don Cosimo Schena presenta il suo nuovo libro alla FeltrinelliAlla Libreria Feltrinelli di Salerno, situata in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro di Don Cosimo Schena intitolato “Da... “Attacco al treno! Abano, 17 agosto 1944”, presentazione del libro di Claudio Ghiotto alla Feltrinelli di PadovaVenerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18, alla Libreria Feltrinelli di Padova in via San Francesco, Claudio Ghiotto presenta il suo libro “Attacco al... Aggiornamenti e notizie su Valentine Lomellini Argomenti discussi: Lomellini racconta Carlos lo sciacallo: il più temuto terrorista internazionale, tra realtà e finzione; Torna 24minuti su CR1, si parla di terrorismo internazionale.