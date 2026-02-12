Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 12 febbraio 2026

Questa mattina le prime pagine dei giornali sportivi italiani sono piene di notizie e commenti. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport sono già in edicola, pronti a raccontare le novità del giorno. Le immagini e i titoli principali si concentrano su eventi e partite che si sono svolte nelle ultime ore. I giornalisti sono in fila davanti alle edicole, pronti a consegnare ai lettori le prime notizie della giornata.

Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l'attaccante argentino firma fino al 2030! L'annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti».

