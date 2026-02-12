La guerra ibrida della Russia minaccia le elezioni in Ungheria

A due mesi dal voto, in Ungheria la campagna elettorale si svolge nel silenzio sui social di Peter Magyar, che in alcuni casi sono oscurati o nascosti dai bot filo-Orbán. Nel frattempo, il governo continua a diffondere disinformazione, rendendo difficile capire cosa sia vero e cosa no.

A due mesi dal voto in Ungheria, la campagna elettorale è caratterizzata dal silenzio creatosi attorno i profili social di Peter Magyar (in alcuni casi oscurati, in altri nascosti a causa dell'attivismo dei bot filo-Orbán) e dal lavoro incessante della disinformacja governativa. Quest'ultima ha raggiunto il suo punto più basso nei giorni scorsi quando, vista l'incapacità di Viktor Orbán di spostare il dibattito su temi politici, gli uomini di Fidesz sono passati al ricatto di natura sessuale. Magyar ha denunciato pubblicamente l'ultima operazione preparata dal governo per diffamarne l'immagine pubblica: soggetti legati al partito di maggioranza hanno inviato a diverse testate del paese un vecchio filmato che ritrarrebbe Magyar in atteggiamenti intimi con la sua allora compagna.

