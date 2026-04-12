LE PAGELLE Okereke scialacqua Svista Terracciano Bondo troppo poco

Nella partita, il portiere ha mantenuto una buona posizione, evitando rischi con il palo e risultando efficace sulle conclusioni di Borrelli e Deiola, anche se su quest’ultimo si poteva fare di più. La sua prestazione è stata complessivamente discreta, anche se alcuni interventi non sono stati sufficientemente decisi. Tra i giocatori in attacco, Okereke ha affrontato diverse difficoltà, mentre Terracciano ha commesso una svista. Bondo è entrato in campo, ma con poco impatto sul risultato finale.

AUDERO 6. Non rischia con Palestra, sicuro su Borrelli, ipnotizza Deiola. Esposito lo buca: lì, si poteva fare di più. TERRACCIANO 4,5. Giallo immediato su Folorunsho, errori e il movimento che spiana la strada all’1-0. BASCHIROTTO 7. Pezze su pezze. E su chiunque. Ritorno pesantissimo. LUPERTO 6,5. Imposta con efficacia (meno nella ripresa), chiude con grande tempismo. PEZZELLA 5. Tiene d’occhio Palestra e quando spinge arriva fino in fondo, inizialmente. Poi perde consistenza alla distanza. FLORIANI M. 5,5. Più di un affondo, ruba bene il tempo in corsia. Dopo l’intervallo cala troppo. BONDO 5. Si abbassa tra i centrali e fa legna. Non abbastanza: morbido sul gol, scolastico palla al piede.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Okereke scialacqua. Svista Terracciano. Bondo, troppo poco Leggi anche: La sinistra e gli scontri di Torino, troppo poco e troppo tardi Le pagelle. Diarra e Niang sono troppo soliVildoza 5 (in 18’ 0/2 da due, 0/1 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un recupero, 4 assist).