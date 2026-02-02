Le pagelle Diarra e Niang sono troppo soli

Diarra e Niang si trovano a dover affrontare da soli una partita difficile. La Juventus ha mostrato i limiti di un reparto offensivo poco supportato, mentre Vildoza, in 18 minuti, non ha trovato il ritmo e ha chiuso con un tabellino povero, tra errori e poche occasioni offensive. La vittoria di Montecarlo resta un ricordo distante, e ora la squadra deve trovare più compattezza per risalire la china.

Vildoza 5 (in 18' 02 da due, 01 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un recupero, 4 assist). A Montecarlo era uscito (vincente) l'1 bianconero. Stavolta Luca toppa. Con l'aggravante di un antisportivo e alcune scelte difensive (canestro subito con addizionale concesso) rivedibili. Morgan 7 (in 4' 11 da due, 23 da tre, una stoppata subita, una persa). Tanto in pochi minuti. Poi la caviglia fa crac. Alston Junior 6 (in 18' 25 da due, 36 da tre, 44 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse). A tratti incontenibile. Ma non sempre concentrato. Jallow 5,5 (in 25' 12 da due, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, una stoppata subita, un recupero, 3 assist).

