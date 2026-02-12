Le notizie più importanti di oggi 12 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia raccontano di una giornata intensa. La città si è svegliata con una serie di eventi che hanno coinvolto cittadini e forze dell’ordine. Tra le notizie più importanti, c’è l’apertura di un nuovo centro commerciale, che ha attirato molti residenti, e un incidente stradale in via Appia, che ha causato qualche disguido al traffico. Intanto, le autorità stanno monitorando una manifestazione che si è svolta nel centro storico, senza particolari problemi. La giornata si è conclusa con qualche problema di rifiuti in alcune zone perifer

In breve un riepilogo di questo giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino e nelle zone limitrofe Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco in breve un racconto di questa giornata di giovedì 12 febbraio attraverso i fatti più importanti avvenuti sul territorio pontino e nelle zone limitrofe. - Vip Motors, sequestro confermato sul patrimonio (da 9 milioni) di Alessandro Agresti. La decisione dei giudici del Riesame sul ricorso presentato dalla difesa contro la misura patrimoniale. L'imprenditore era stato scarcerato nei giorni scorsi. - Maschere e articoli di Carnevale non conformi: 250 prodotti sequestrati in un negozio cinese a Formia.

