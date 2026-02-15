Le note di Rtc Balletti romanze e storiche voci

Ernest Chausson, compositore francese, ha scritto il suo Poème de l’amour et de la mer, ispirato a un amore estivo sul Po, e questa musica sarà trasmessa oggi alle 16 su Rete Toscana Classica. La performance vedrà protagonista il soprano Jessye Norman, che dà vita a questa composizione morbida e pre-impressionista. La musica di Chausson diventa così una chiave per interpretare la poesia e le emozioni racchiuse nelle sue note.

La musica che diventa chiave di lettura della poesia. Su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) la scrittura morbida e pre-impressionista del francese Ernest Chausson racconta un amore estivo nel Poème de l'amor et de la mer, con la voce del soprano Jessye Norman oggi alle 16.34. Ma anche il mito diventa fonte di espansione musicale sia per il balletto di Stravinskij Apollon Musagète con i Berliner Philharmoniker e Karajan (alle 17.03), sia con le Le creature di Prometeo di Beethoven (alle 22.14). Domani Mahler si ispira al Titano - Sinfonia n.1 (alle 9) diretto da Eliahu Imbal, nel giorno dei suoi 90 anni.