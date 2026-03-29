Le tariffe dei biglietti aerei schizzano in alto | anche a Catania sarà una Pasqua all' insegna del caro-voli

Le tariffe dei voli da e per Catania hanno registrato incrementi significativi in vista della Pasqua, con prezzi che in alcuni casi superano i 500 euro per un viaggio di andata e ritorno. Questa situazione riguarda sia i collegamenti nazionali che internazionali, evidenziando un aumento generale dei costi dei biglietti aerei sulla tratta siciliana.

Poche le tratte in controtendenza: tra queste la Pisa-Catania, che registra un calo del 14 per cento. Un dato isolato che non modifica il quadro complessivo Il caro voli non risparmia la Sicilia. Anche le tariffe sui collegamenti nazionali da e per Catania registrano aumenti rilevanti, con biglietti che in diversi casi superano i 500 euro andata e ritorno. L’effetto diretto è un aumento delle tariffe che colpisce in particolare le tratte da e per le isole, dove il trasporto aereo resta la principale modalità di spostamento. Il tutto a causa degli aumenti generalizzati connessi all'impennata dei prezzi del petrolio, scattata all'indomani dell'attacco americano all' Iran. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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