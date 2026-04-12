Le contraddizioni di Franceschini | Schlein vincente Poi lancia Silvia Salis

Il ministro ha dichiarato che la coalizione è stata definita grazie al contributo di vari leader, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte. Successivamente, ha commentato che Schlein è in vantaggio nelle preferenze politiche. In un altro intervento, ha annunciato il sostegno a una candidata, Silvia Salis, senza specificare ulteriori dettagli sul ruolo o sulla posizione delle diverse figure coinvolte.

"Intanto abbiamo stabilito il perimetro della coalizione, questo è stato il frutto del lavoro meritorio di Elly Schlein, ma anche di Giuseppe Conte e degli altri leader del centrosinistra. Anche le regionali, e le battaglie in Parlamento e il referendum hanno contribuito a costruire il perimetro della coalizione. So che in politica non si danno mai meriti, ma mi piacerebbe che si riconoscesse che, con la scelta del 2019 di non andare al voto e di dare vita al governo, abbiamo gettato le basi della costruzione dell'alleanza con cui andremo alle elezioni". Si è espresso così Dario Franceschini in un'intervista al "Corriere della sera". Quanto...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le contraddizioni di Franceschini: “Schlein vincente”. Poi lancia Silvia Salis Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche. Pd, pranzo segreto tra Silvia Salis e Dario Franceschini: il piano per sostituire Elly SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il quadro politico interno al Partito Democratico entra in una fase di forte fermento.