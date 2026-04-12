Le brigate rozze Caccia ai turisti maleducati che infestano il Bel Paese

Le autorità hanno avviato controlli più severi nei luoghi di maggiore afflusso turistico, con particolare attenzione a comportamenti considerati scorretti o maleducati. Sono stati intensificati i servizi di vigilanza e pattuglie sono state impiegate per monitorare le aree pubbliche e le zone di intrattenimento. Le forze dell’ordine stanno intervenendo in modo mirato per gestire le situazioni di disturbo e garantire il rispetto delle norme di comportamento tra i visitatori.

Mattioli "Guardie a caccia di cafoni", titola il sempre provvido "Corriere delle Alpi". Le prede non sono più i ladri bensì i maleducati a Cortina, dove la polizia provinciale (non troppo numerosa, però: a Belluno, 27 agenti in tutto) sorveglierà le gesta dei troppi che non hanno alcuna idea di come ci si deve comportare in montagna. Quindi controlli e multe per chi abbandona rifiuti, accende fuochi, si tuffa nei laghetti o va sulle ferrate in infradito, che poi tocca pure salvarlo con un inutile dispendio di tempo, soldi e arrabbiature. Che dire? Benissimo, anche perché andiamo verso l’estate, e se aprile è il crudele dei mesi, l’estate è la più cafona delle stagioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le brigate rozze. Caccia ai turisti maleducati che infestano il Bel Paese Bergamo, il bar che fa pagare un euro per il bagno. Colpa dei «turisti maleducati»Il Fuoriporta House Bar di Bergamo ha deciso di far pagare 1 euro per usare il bagno a chi entra nel locale senza consumare. Il borseggiatore che dà la caccia ai turisti a Fontana di TreviCon una scusa si avvicinava alle vittime e gli sfilava i portafogli, denaro e altri oggetti di valore.