Le brigate rozze Caccia ai turisti maleducati che infestano il Bel Paese
Le autorità hanno avviato controlli più severi nei luoghi di maggiore afflusso turistico, con particolare attenzione a comportamenti considerati scorretti o maleducati. Sono stati intensificati i servizi di vigilanza e pattuglie sono state impiegate per monitorare le aree pubbliche e le zone di intrattenimento. Le forze dell’ordine stanno intervenendo in modo mirato per gestire le situazioni di disturbo e garantire il rispetto delle norme di comportamento tra i visitatori.
Mattioli "Guardie a caccia di cafoni", titola il sempre provvido "Corriere delle Alpi". Le prede non sono più i ladri bensì i maleducati a Cortina, dove la polizia provinciale (non troppo numerosa, però: a Belluno, 27 agenti in tutto) sorveglierà le gesta dei troppi che non hanno alcuna idea di come ci si deve comportare in montagna. Quindi controlli e multe per chi abbandona rifiuti, accende fuochi, si tuffa nei laghetti o va sulle ferrate in infradito, che poi tocca pure salvarlo con un inutile dispendio di tempo, soldi e arrabbiature. Che dire? Benissimo, anche perché andiamo verso l’estate, e se aprile è il crudele dei mesi, l’estate è la più cafona delle stagioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bergamo, il bar che fa pagare un euro per il bagno. Colpa dei «turisti maleducati»Il Fuoriporta House Bar di Bergamo ha deciso di far pagare 1 euro per usare il bagno a chi entra nel locale senza consumare.
Il borseggiatore che dà la caccia ai turisti a Fontana di TreviCon una scusa si avvicinava alle vittime e gli sfilava i portafogli, denaro e altri oggetti di valore.