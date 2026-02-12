Il borseggiatore che dà la caccia ai turisti a Fontana di Trevi

Un uomo ha iniziato a rubare ai turisti che si trovano vicino alla Fontana di Trevi. Si avvicina con una scusa, poi strappa i portafogli o altri oggetti di valore. La polizia sta cercando di fermarlo prima che faccia altri danni.

Con una scusa si avvicinava alle vittime e gli sfilava i portafogli, denaro e altri oggetti di valore. Un borseggiatore che aveva individuato la zona di caccia nell'area di Fontana di Trevi. Le sue incursioni sono terminate con l'intervento della polizia locale, che lo hanno bloccato e arrestato. I caschi bianchi del I gruppo Centro storico avevano raccolto alcune segnalazioni su tali episodi. Così hanno avviato le proprie verifiche, riuscendo ad intercettare un 49enne algerino in azione a Fontana di Trevi, intento a sottrarre un telefono cellulare dalla tasca del cappotto di una turista.🔗 Leggi su Romatoday.it

Un uomo è stato arrestato ieri nel cuore di Roma, dopo settimane di tentativi di furto ai danni dei turisti.

