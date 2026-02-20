Fresca luminosa e versatile la manicure azzurra si conferma tra le tendenze da provare in vista della primavera

Una nuova tendenza di manicure si afferma con forza tra le appassionate di bellezza. La scelta cade su un look azzurro, fresco e brillante, perfetto per le giornate di sole. Molte ragazze optano per questa tonalità vivace per rinnovare le proprie unghie, spesso abbinarla a outfit leggeri e colorati. La manicure azzurra si mostra come una soluzione pratica e di tendenza, pronta a conquistare anche chi desidera un tocco di allegria in vista della primavera.