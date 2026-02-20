Fresca luminosa e versatile la manicure azzurra si conferma tra le tendenze da provare in vista della primavera
Una nuova tendenza di manicure si afferma con forza tra le appassionate di bellezza. La scelta cade su un look azzurro, fresco e brillante, perfetto per le giornate di sole. Molte ragazze optano per questa tonalità vivace per rinnovare le proprie unghie, spesso abbinarla a outfit leggeri e colorati. La manicure azzurra si mostra come una soluzione pratica e di tendenza, pronta a conquistare anche chi desidera un tocco di allegria in vista della primavera.
Con l’arrivo delle giornate più miti, le tonalità leggere e ariose conquistano le unghie, trasformando l’azzurro in un autentico passe-partout di stagione. Dalle nuance pastello ai riflessi cromati, l’azzurro illumina le mani e anticipa la freschezza tipica della primavera. Qualche esempio? Le sfumature da provare spaziano dal baby blue lattiginoso, perfetto per uno stile minimal e raffinato, fino all’azzurro pastello brillante, ideale per dare carattere anche alle manicure più semplici.🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Le tendenze make up si rinnovano puntando su contrasti raffinati: labbra intense, occhi definiti e pelle luminosa definiscono un’estetica moderna, versatile e chic
Leggi anche: Le 9 tendenze della moda uomo Autunno/Inverno 2026 da provare subitoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Alex Perfume. . Due visioni firmate @tomfordbeauty : una fresca e floreale, luminosa e pulita come luce sulla neve; l’altra calda, gourmand e ambrata, con legni scuri che creano profondità e mistero. #Pubblicità #TomFord - facebook.com facebook