Nel fine settimana la Liguria si prepara a condizioni meteo avverse con piogge intense e temporali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la Spezia, mentre altre zone sono sotto allerta arancione. Sono previste precipitazioni abbondanti e temporali che interessano diverse aree della regione, causando possibili disagi e interruzioni nelle attività quotidiane.

La Spezia, 14 marzo 2026 – Allerta gialla sullo Spezzino e allerta arancione su alcuni altri settori della Liguria. E’ un weekend perturbato quello che la regione attraversa fra sabato 14 e domenica 15. Attenzione dunque alle precipitazioni anche forti con possibili innalzamenti dei livelli dei fiumi. L’allerta gialla per la pioggia nello Spezzino parte dalle 14 di sabato 14 marzo e va avanti fino alle 8 di domenica 15. L’allerta arancione. L’allerta arancione nelle zone contraddistinte da questo tipo di avviso scatta invece alle 22 e andrà avanti anch’essa fino alle otto del mattino di domenica 15. Una situazione che dunque viene costantemente monitorata dalla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pioggia forte, temporali: Liguria, allerta tra gialla e arancione, un weekend molto perturbato

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