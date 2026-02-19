La Casa dei Legami nasce il polo per aiutare ragazzi e famiglie

Lunedì 23 febbraio si apre “La Casa dei Legami”, un nuovo centro presso la parrocchia di San Michele Arcangelo a Nocera Superiore. La struttura nasce per offrire supporto a giovani e famiglie, affrontando temi come l’educazione e l’assistenza sociale. È un punto di riferimento concreto per chi cerca aiuto o vuole partecipare ad attività di sostegno. La presenza di un team di esperti mira a migliorare la qualità della vita dei residenti. La struttura si inserisce in un’area strategica della città.

L'inaugurazione prevista per lunedì prossimo, 23 febbraio, presso i locali della parrocchia di San Michele Arcangelo di Croce Malloni a Nocera Superiore "La Casa dei Legami" è un luogo pensato per i ragazzi, per le famiglie e per tutta la comunità. Qui vogliamo offrire sostegno concreto, favorire relazioni positive e rafforzare la rete sociale che rende viva e coesa Nocera Superiore. Questo progetto rappresenta un passo concreto verso il benessere delle persone e la crescita della comunità, in linea con gli impegni presi e i valori che guidano la nostra azione amministrativa. Vi invito a partecipare all'inaugurazione e a condividere insieme questo momento" ha detto il sindaco Gennaro D'Acunzi.

