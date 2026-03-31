C3G Spoleti Progetto Ddd | Associazione per aiutare la ricerca e le famiglie

Un'associazione ha avviato un progetto a Spoleto per sostenere la ricerca sulla glomerulopatia da C3 e le famiglie colpite. La malattia è considerata molto problematica e influisce sulla vita di chi ne soffre, secondo le informazioni raccolte dall'agenzia di stampa. Il progetto, denominato Ddd, mira a offrire supporto alle persone e a promuovere studi scientifici sulla patologia.

(Adnkronos) – La glomerulopatia da C3 "è una malattia molto problematica con un certo impatto sulla vita quotidiana. Non tutti i pazienti hanno le stesse esigenze, ma si tratta comunque di una malattia invalidante che porta alla dialisi e a continui confronti con gli ospedali. Spesso i bambini sono costretti a recarsi in struttura 3 volte alla settimana: questo è un problema per loro e per le famiglie, alle prese con permessi di lavoro e con distanze considerevoli. Questa nuova terapia può cambiare moltissimo". Così Fabrizio Spoleti, presidente dell’associazione Progetto Ddd (Dense deposit disease – malattia a depositi densi) intervenendo... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Dalla formazione alla piena autodeterminazione. Il progetto dell’Associazione famiglie di disabiliTERNI "Non un semplice corso di sport, ma l’anello mancante di un percorso ambizioso verso la piena autodeterminazione". Leggi anche: Non la solita app: ecco lo strumento scientifico per riconoscere le piante (e aiutare la ricerca)