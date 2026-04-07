Il Seravezza, sotto la guida di mister Masitto, ha avuto un percorso positivo in questa stagione, con solo quattro sconfitte rispetto alle cinque del capolista. La squadra ha collezionato 13 partite senza subire gol e si trova in seconda posizione in classifica. L’avversario che sta per affrontare è considerato uno dei più forti del campionato, in un momento in cui il team si prepara alla sfida.

Un solo ko in più rispetto (quattro contro cinque) al Grosseto dominatore del campionato, ben 13 partite senza subire gol e un secondo posto decisamente meritato. Il cammino del Seravezza, prossimo avversario del Siena, è stato straordinario fino ad adesso e il ko di Prato giunto nel finale non deve ingannare perché l’obiettivo della formazione di mister Masitto è quello tenere il secondo gradino del podio fino alla fine della regular. "L’esultanza dei nostri avversari alla fine fa capire quello che di buono che la Seravezza e quanto stanno facendo bene i nostri giovani, dove effettivamente siamo mancati in qualche giocatore. Peccato per la sconfitta nel finale ma abbiamo creato poco per vincere la partita – ha detto il tecnico dopo la gara di Prato -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il prossimo avversario. Un super percorso per il Seravezza di mister Masitto

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