L’avv Giovanna Russo e il coraggio del pentimento

Un’osservazione della Garante dei detenuti della Calabria mette in discussione la rappresentazione tradizionale della criminalità, evidenziando come il pentimento possa essere considerato anche un gesto di valore civile e spirituale. Questa prospettiva offre una nuova interpretazione su comportamenti e scelte di chi si trova coinvolto nel sistema penale. La riflessione si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulla riabilitazione e il ruolo del pentimento nel percorso di reinserimento sociale.

La visione della Garante dei detenuti della Calabria ribalta la narrativa criminale e restituisce al pentimento il suo valore civile e spirituale.. Nel dibattito pubblico sul senso del pentimento all’interno dei percorsi detentivi, l’interpretazione proposta dalla Garante regionale dei detenuti della Calabria, l’avv. Giovanna Russo, introduce una prospettiva che intreccia Dottrina sociale della Chiesa, dignità umana e responsabilità civile. Non un approccio devozionale, ma una lettura antropologica e culturale che restituisce al pentirsi la sua natura più profonda: un atto di verità che libera, non un marchio d’infamia. Pentirsi come atto di coraggio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - L’avv. Giovanna Russo e il coraggio del pentimento Leggi anche: Avv. Giovanna Russo solidale con Gratteri Giovanna Russo: “il carcere misura la democrazia”La Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà della Calabria richiama una visione del carcere fondata su diritti, sicurezza e...