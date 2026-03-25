Giovanna Russo | il carcere misura la democrazia

Il Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà in Calabria ha dichiarato che il carcere rappresenta una misura della democrazia. In un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di considerare il ruolo del sistema penitenziario in relazione ai diritti umani, alla sicurezza e alla responsabilità collettiva. La discussione si concentra sulla funzione del carcere all’interno di una società democratica.

La Garante Regionale dei diritti delle persone private della libertà della Calabria richiama una visione del carcere fondata su diritti, sicurezza e responsabilità collettiva.. Il carcere come specchio della democrazia, come banco di prova della credibilità delle istituzioni e come spazio in cui sicurezza e diritti non sono opposti ma complementari. È questa la visione espressa dalla Garante dei Detenuti della Regione Calabria, l’avvocato Giovanna Francesca Russo, che in una nota diffusa sui suoi canali social richiama l’urgenza di una riflessione collettiva sul sistema penitenziario. “Il sistema penitenziario non è un margine dello Stato. È il suo punto più sensibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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