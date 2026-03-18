Bonus carburante incentivi per Isee fino a 15mila euro e sgravi per le imprese | le ipotesi del governo

Il governo sta valutando diverse misure per affrontare l'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Tra le proposte ci sono bonus carburante, incentivi per chi ha un Isee fino a 15 mila euro e sgravi fiscali per le imprese. Finora, nessuna di queste iniziative è stata ufficialmente adottata, mentre i costi di benzina e gasolio continuano a salire.

La crisi in Medio Oriente ha fatto schizzare alle stelle i costi dei carburanti. Il governo fino ad ora non ha adottato contromisure per sostenere famiglie e imprese, colpiti dall'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Giorgetti, per cercare soluzioni. Sul tavolo un possibile bonus carburanti per le famiglie meno abbienti, mentre sembra accantonata l'ipotesi di un taglio delle accise. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bonus carburante più vicino, anche fino a 100 euro: il Governo acceleraProsegue l’aumento dei prezzi dei carburanti in Italia, con il diesel che registra i rincari più significativi e si avvicina ai livelli più alti... Leggi anche: Bonus per le assunzioni, il dietrofront del governo: cancellate le proroghe, restano sgravi ridotti e pochi fondi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bonus carburante Temi più discussi: Il bonus carburante non c’è più: come cambia davvero il costo del pieno nel 2026; Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni; Bonus benzina per i redditi bassi, l’ipotesi entra in campo; Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta. Bonus carburante 2026: nuove misure contro caro benzina in arrivo?Il Governo sta valutando il bonus carburante per contrastare il caro benzina: ipotesi, importi e chi potrebbe beneficiarne. alfemminile.com Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano MeloniIl governo Meloni esclude il taglio delle accise sui carburanti nonostante i prezzi. Al suo posto viene ipotizzato un bonus benzina per redditi bassi ... virgilio.it Bonus benzina 2026 con ISEE: requisiti, come funziona e ultimi aggiornamenti sul possibile contributo per il carburante. - facebook.com facebook Caro #energia, il #governo prepara le misure: bonus carburante, credito diesel, sgravi per le Pmi #16marzo #iltempoquotidiano x.com