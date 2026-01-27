Lavori notturni in via Guido Dorso | via al rifacimento dell’asfalto ad Avellino

Lavori notturni in via Guido Dorso ad Avellino prevedono interventi di rifacimento dell’asfalto nelle notti tra il 29 e il 31 gennaio. Durante queste ore, saranno effettuate operazioni di fresatura e asfaltatura per migliorare le condizioni della strada. Si consiglia ai cittadini di pianificare gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Avellino, 27 gennaio 2026 — L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:00, saranno eseguiti interventi conclusivi di fresatura e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Via Guido Dorso

Via Dorso ad Avellino ha riaperto al traffico, segnando il completamento della prima fase dei lavori di rifacimento del manto stradale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Via Guido Dorso

Argomenti discussi: Interventi urgenti di manutenzione del collettore fognario in Via Acton: il cronoprogramma dei lavori notturni; Cantieri in città dal 23 al 29 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Via Flaminia – Corso Francia: lavori notturni fino al 28 febbraio; Rete elettrica, lavori notturni in via Pian Scairolo.

Napoli, via Acton, nuova beffa, dopo le buche si allaga: «Via ai lavori notturni»Un vero e proprio calvario di dissesti, quello di via Acton. E si lavorerà di notte, finalmente, per tamponare l’ennesimo dissesto: un vero e proprio lago, che ieri ... ilmattino.it

Napoli, disposti lavori notturni su collettore fognario in via ActonAbc ha programmato interventi urgenti di pulizia ... msn.com

La delegazione guidata dal presidente Luigi Fiorentino ha visto la presenza di Guido Melis, Amedeo Lepore ed Elisa Dorso - facebook.com facebook

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Centro di Ricerca Guido Dorso, guidata dal presidente Luigi Fiorentino. quirinale.it/elementi/148861 x.com