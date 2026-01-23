Lavori Aqp a Bari | rubinetti chiusi per 12 ore tra Santa Fara Santa Caterina e zona stadio
Lavori di manutenzione programmata sulla condotta di via Bitritto a Bari interverranno giovedì 29 gennaio 2026, causando la sospensione dell’erogazione idrica. La chiusura dei rubinetti, prevista tra Santa Fara, Santa Caterina e zona stadio, durerà circa 12 ore. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’approvvigionamento idrico per limitare eventuali disagi.
Possibili disagi in alcune zone di Bari per un’interruzione programmata dell’erogazione idrica. Acquedotto Pugliese ha comunicato che giovedì 29 gennaio 2026, per consentire lavori di manutenzione straordinaria della condotta di via Bitritto, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale.🔗 Leggi su Baritoday.it
Ripartono i lavori per il sovrappasso Santa Caterina: nella zona scattano limitazioni alla circolazioneSono state introdotte limitazioni temporanee alla circolazione in Strada Santa Caterina e Strada Massimi Losacco, in seguito all’avvio dei lavori per il sovrappasso Santa Caterina.
