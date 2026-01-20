Tassa salute sui frontalieri Orsenigo e Astuti | Il Piemonte dimostra che decide la regione Lombardia faccia un passo indietro

Il Piemonte ha deciso di non applicare la tassa sulla salute ai lavoratori frontalieri, evidenziando la possibilità di scelte regionali in materia. La posizione piemontese ha riacceso il confronto in Lombardia, dove si discute sulla necessità di adottare politiche simili o di rispettare le decisioni di altre regioni. La questione evidenzia le differenze nelle strategie regionali riguardo ai servizi sanitari e ai costi associati ai frontalieri.

