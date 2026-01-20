Tassa salute sui frontalieri Orsenigo e Astuti | Il Piemonte dimostra che decide la regione Lombardia faccia un passo indietro
Il Piemonte ha deciso di non applicare la tassa sulla salute ai lavoratori frontalieri, evidenziando la possibilità di scelte regionali in materia. La posizione piemontese ha riacceso il confronto in Lombardia, dove si discute sulla necessità di adottare politiche simili o di rispettare le decisioni di altre regioni. La questione evidenzia le differenze nelle strategie regionali riguardo ai servizi sanitari e ai costi associati ai frontalieri.
La scelta del Piemonte di non applicare la cosiddetta “tassa salute” ai frontalieri torna al centro del dibattito anche in Lombardia. A intervenire sono i consiglieri regionali del Pd Angelo Orsenigo e Samuele Astuti, che richiamano le dichiarazioni di Alberto Preioni, leghista e sottosegretario.🔗 Leggi su Quicomo.it
