La Regione Lombardia insiste con la proposta di una tassa sulla salute per i frontalieri. La misura ha già scatenato proteste da parte dei sindacati e delle autorità svizzere, che si oppongono fermamente. La questione divide le parti: da un lato, la regione sostiene di aver bisogno di risorse, dall’altro, sindacati e Svizzera denunciano una proposta ingiusta e dannosa per i lavoratori. La polemica si fa sempre più accesa, mentre i frontalieri si trovano nel mezzo di questa disputa.

A volere la “tassa sulla salute” per i lavoratori frontalieri, ormai, è rimasta solo la Regione Lombardia. Piemonte, Alto Adige e Valle d’Aosta hanno già annunciato che non aderiranno alla nuova norma, pensata due anni fa dal governo Meloni ma resa operativa solo a fine 2025 da un decreto. D’altronde, la regione amministrata dalla giunta Fontana è stata sempre la principale sostenitrice dell’introduzione del nuovo prelievo. E se ne comprende facilmente il motivo, considerando che, secondo le stime, il gettito atteso per la Lombardia oscilla tra i 100 e i 150 milioni di euro l’anno. Ma le critiche alla misura piombano da tutte le parti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Regione Lombardia vuole la “tassa sulla salute” per i frontalieri: proteste da sindacati e Svizzera

Approfondimenti su Regione Lombardia

Il Piemonte ha deciso di non applicare la tassa sulla salute ai lavoratori frontalieri, evidenziando la possibilità di scelte regionali in materia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Regione Lombardia

Argomenti discussi: La Regione Lombardia vuole la tassa sulla salute per i frontalieri: proteste da sindacati e Svizzera; Olimpiadi Milano-Cortina, i soldi non bastano mai: altro prestito dalla Regione Lombardia; Regione Lombardia approva il Piano turismo 2026-2028: qualità e attrattività al centro; Università, a Milano Bicocca 6,6 milioni per 5 progetti: scoprili qui.

Regione Lombardia, anche il saronnese Veronesi alla presentazione dei 18 progetti Frrb vincitori under40MILANO - Promuovere e valorizzare la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita sul territorio lombardo, in particolar modo, in ambito ... ilsaronno.it

La Lombardia vuole 23 competenze. E sulla sanità: Facciamo da soli. La bozza del documento al GovernoTre materie sono di competenza esclusiva dello Stato e 20 concorrenti, tra cui la salute. In questo ambito si chiederebbe, in particolare, secondo una bozza anticipata da Repubblica, piena autonomia ... quotidianosanita.it

Avviso importante: Tentativi di truffa tramite SMS Regione Lombardia informa i cittadini che stanno circolando falsi SMS che sembrano provenire dagli “uffici CUP” ma sono tentativi di truffa. Un primo indizio: nei messaggi si parla di “Centro Unico Primari - facebook.com facebook

Regione Lombardia informa i cittadini che stanno circolando falsi SMS che sembrano provenire dagli “uffici CUP” ma sono tentativi di truffa. NON rispondere, NON richiamare, NON cliccare link e NON dare informazioni personali. Scopri di più reglomb.it/ x.com