Cividate al Piano Nicola Moioli candidato sindaco | nasce una lista civica per un nuovo progetto di paese

A Cividate al Piano nasce una nuova lista civica con Nicola Moioli, candidato sindaco. A 30 anni, Moioli guida un progetto condiviso, risultato di un percorso di ascolto e confronto con la comunità. L’obiettivo è promuovere iniziative concrete per lo sviluppo del paese, valorizzando il contributo dei cittadini e favorendo una gestione partecipata e trasparente.

Nicola Moioli, 30 anni, è il candidato sindaco di Cividate al Piano alla guida di una lista civica che prende forma da un percorso di confronto e partecipazione. Un cammino che ha coinvolto persone con esperienze, sensibilità e visioni differenti, unite dall’obiettivo comune di immaginare e costruire un futuro diverso per il paese. Non una prosecuzione del passato, ma un progetto che intende aprire una fase nuova, tutta da sviluppare. Il gruppo riunisce cittadini con competenze complementari: amministratori con esperienza, lavoratori, volontari, persone impegnate nel mondo dell’associazionismo e dello sport.🔗 Leggi su Bergamonews.it

