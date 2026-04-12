Lautaro Martinez è seduto in panchina durante la partita tra Como e l’Inter, che si svolge allo Stadio Sinigaglia. Nonostante un recente infortunio che lo ha messo fuori gioco per circa due settimane, il capitano nerazzurro ha deciso di seguire la squadra sul campo, mostrando vicinanza e supporto ai compagni. La sua presenza in panchina è stata notata come un gesto di solidarietà e dedizione.

L’Inter affronta la trasferta contro il Como allo Stadio Sinigaglia con un dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti: Lautaro Martinez è presente in panchina, nonostante un nuovo problema fisico lo costringa a restare fermo per circa due settimane. Il match, previsto per le ore 20:45 di questa domenica 12 aprile 2026, vede il capitore argentino partecipare alla convocazione pur non avendo alcuna possibilità di scendere in campo. Il quadro clinico e la cronologia del problema muscolare. Le condizioni fisiche del numero 10 nerazzurro impongono una pausa forzata. Dopo aver superato un periodo di inattività di sei settimane, causato da una contrattura al polpaccio subita durante il play-off di Champions League contro il BodoGlimt a metà febbraio, il giocatore ha subito un ulteriore rallentamento nel recupero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lautaro in panchina a Como: il gesto del capitano oltre l’infortunio

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