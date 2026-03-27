Infortunio Lautaro fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter | è già clinicamente guarito!

È stata stabilita la data di rientro di Lautaro Martinez dopo l’infortunio che lo aveva colpito. Il calciatore è risultato clinicamente guarito e si sta sottoponendo alle sessioni di allenamento con la squadra a Appiano Gentile. Le attività continuano senza interruzioni mentre lo staff tecnico segue il programma di recupero del capitano.

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