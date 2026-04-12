Kristian Pengwin pubblica i messaggi di Kean dopo Bosnia-Italia | Tu parli troppo… Vediamoci
Dopo la partita tra Bosnia e Italia, un noto tipster ha reso pubblici alcuni messaggi inviati da un calciatore ai propri contatti. Nei messaggi, il giocatore avrebbe scritto frasi offensive e minacciose, tra cui un richiamo a un confronto diretto. I messaggi sono stati diffusi da un utente che li ha mostrati sui social, pochi giorni dopo la sconfitta della nazionale ai playoff.
Il tipster Pengwin ha mostrato i messaggi ricevuti da Kean pochi giorni dopo la sconfitta dell'Italia ai playoff: Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in cu*o se no tela metto io, fai tu". Cosa è successo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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