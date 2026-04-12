L’attaccamento e le nostre emozioni primarie | riconoscerle e affrontarle
Le prime esperienze di attaccamento, che si formano fin dalla nascita, influenzano il modo in cui gli individui gestiscono le emozioni primarie nel corso della vita. Questi legami iniziali, sviluppatisi con i caregiver, vengono richiamati e attivati anche in età adulta, influenzando le reazioni emotive e i comportamenti relazionali. La comprensione di questi processi permette di affrontare meglio le emozioni e le dinamiche di attaccamento nel tempo.
“Dalla culla alla tomba” le prime esperienze di attaccamento ci guidano. Quando da adulti ci innamoriamo, ci arrabbiamo, ci allontaniamo o ci aggrappiamo a qualcuno, spesso pensiamo che tutto dipenda da ciò che sta accadendo nel presente: dalla persona che abbiamo davanti, dal momento della vita in cui ci troviamo, dal nostro carattere. Eppure, sotto la superficie, c’è una storia molto più antica che continua a muoversi. Una storia che comincia molto prima delle relazioni adulte: nelle braccia di chi ci ha accolti quando eravamo bambini. Ti è mai capitato di scegliere sempre lo stesso tipo di partner, anche se sai che ti fa male? O di scappare appena una relazione diventa seria, pur desiderando intimità? Non è sfortuna.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Le emozioni sono il motore del bullismo, come educare a riconoscerle attraverso il cinema. INTERVISTA a Paola Dei“ Il cinema – ci dice la psicologa Paola Dei, a commento dei risultati sorprendenti di una ricerca che ha coordinato – aiuta a riconoscere le...
LDA & Aka 7even: “Noi tra Eduardo De Crescenzo e Mahmood, mettiamo a nudo le nostre emozioni”Sanremo – «Carlo Conti ci ha fatto sentire in famiglia, come se fosse un parente» ammettono LDA & Aka 7even raccontando l’esperienza sanremese...