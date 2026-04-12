Le prime esperienze di attaccamento, che si formano fin dalla nascita, influenzano il modo in cui gli individui gestiscono le emozioni primarie nel corso della vita. Questi legami iniziali, sviluppatisi con i caregiver, vengono richiamati e attivati anche in età adulta, influenzando le reazioni emotive e i comportamenti relazionali. La comprensione di questi processi permette di affrontare meglio le emozioni e le dinamiche di attaccamento nel tempo.

“Dalla culla alla tomba” le prime esperienze di attaccamento ci guidano. Quando da adulti ci innamoriamo, ci arrabbiamo, ci allontaniamo o ci aggrappiamo a qualcuno, spesso pensiamo che tutto dipenda da ciò che sta accadendo nel presente: dalla persona che abbiamo davanti, dal momento della vita in cui ci troviamo, dal nostro carattere. Eppure, sotto la superficie, c’è una storia molto più antica che continua a muoversi. Una storia che comincia molto prima delle relazioni adulte: nelle braccia di chi ci ha accolti quando eravamo bambini. Ti è mai capitato di scegliere sempre lo stesso tipo di partner, anche se sai che ti fa male? O di scappare appena una relazione diventa seria, pur desiderando intimità? Non è sfortuna.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’attaccamento e le nostre emozioni primarie: riconoscerle e affrontarle

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