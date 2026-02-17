Le emozioni sono il motore del bullismo come educare a riconoscerle attraverso il cinema INTERVISTA a Paola Dei

Paola Dei spiega che le emozioni sono alla radice del bullismo, perché spesso si manifestano come rabbia non riconosciuta o paura trasformata in aggressività. La psicologa ha condotto uno studio che dimostra come il cinema possa aiutare i giovani a capire meglio i propri sentimenti e quelli degli altri. Durante le sue sessioni, ha visto ragazzi che, attraverso film, imparano a gestire le proprie emozioni e a sviluppare relazioni più sane. Un esempio concreto è stato il coinvolgimento di studenti in proiezioni e discussioni mirate, che hanno portato a una maggiore consapevolezza delle proprie reazioni emotive.

" Il cinema – ci dice la psicologa Paola Dei, a commento dei risultati sorprendenti di una ricerca che ha coordinato – aiuta a riconoscere le emozioni, aiuta anche a costruire relazioni più sane, questo concetto prende forma sapendo che il bullismo è rabbia non riconosciuta, paura trasformata in potere, vergogna che diventa aggressività, incapacità di leggere le emozioni dell'altro ". Da qui che cosa ricaviamo? " Che le emozioni sono il motore del bullismo, cioè che se non riconosciute le emozioni vengono agite ". E vedere un film assieme aiuta a dare un nome alle emozioni e ad elaborare le emozioni complesse.