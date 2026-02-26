Sanremo – «Carlo Conti ci ha fatto sentire in famiglia, come se fosse un parente» ammettono LDA & Aka 7even raccontando l’esperienza sanremese davanti alle telecamere di Soundcheck, il format musicale del nostro giornale disponibile su sito web e social. Luca D’Alessio (22 anni) – figlio di Gigi, che via social gli ha augurato: «Goditi questi giorni, e divertiti. A me non devi dimostrare nulla, sono già orgoglioso del figlio e dell’artista che sei. Ti amo» – è ora in gara a Sanremo con Luca Marzano (25). Insomma, all’Ariston: Luca al quadrato. Parliamo di Poesie clandestine. Luca D’Alessio: «Era l’unico pezzo che avevamo e quando Carlo ha annunciato il nostro nome in gara al Festival in 16 giorni abbiamo fatto il disco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - LDA & Aka 7even: “Noi tra Eduardo De Crescenzo e Mahmood, mettiamo a nudo le nostre emozioni”

Sanremo, LDA e Aka 7even: «Su di noi tante cattiverie, ma l’importante sono il palco e le persone». L’intervistaNon c’è vetrina migliore del Festival di Sanremo per presentare il proprio progetto, così LDA e Aka 7even, rispettivamente Luca D’Alessio e Luca...

Testo e significato di “Poesie clandestine” di LDA & Aka 7even, in gara a Sanremo 2026I due ex Amici di Maria De Filippi LDA (figlio di Gigi D’Alessio) e AKA 7even (al secolo Luca Marzano) arrivano insieme a Sanremo 2026 con l’energica...

Temi più discussi: Sanremo, LDA e Aka 7even: Su di noi tante cattiverie, ma l'importante sono il palco e le persone. L'intervista; Lda e Aka 7even: Viviamo insieme, la popolarità può far male; Sanremo 2026, LDA e Aka 7even: gli esordi, Amici e l'Ariston. Testo e significato del brano 'Poesie clandestine'; Il testo e il significato della canzone Poesie Clandestine di LDA e Aka 7even a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, LDA e Aka 7even chi sono: in gara con il brano 'Poesie clandestine'LDA (Luca D'Alessio) e Aka 7even (Luca Marzano) sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata della ... adnkronos.com

Sanremo 2026, chi sono LDA e Aka 7even: età, veri nomi, esordi, Amici, curiositàTra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è la coppia formata da LDA e Aka 7even con il brano Poesie clandestine. Conosciamoli meglio. E’ ufficialmente iniziata la 76esima ... notizie.it

Sul palco dell’Ariston, LDA e Aka 7Even accendono il Festival di Sanremo con “Poesie clandestine”: ritmo latino, anima partenopea. “Bella da farmi mancare l’aria tu sei Napoli sotterranea”. #sanremo2026 - facebook.com facebook

Le esibizioni di Patty Pravo,Enrico Nigiotti e LDA e Aka 7even nella seconda serata di Sanremo2026. #lapresse #sanremo2026 #pattypravo #Nigiotti © Marco Alpozzi /LaPresse x.com