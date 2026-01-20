Pastore tedesco al guinzaglio azzannato da pitbull in strada | padrona sotto shock

In via Raffaele Musone a Marcianise, un incidente tra cani ha coinvolto un pitbull e un pastore tedesco al guinzaglio, con la padrona presente sul marciapiede. L’evento ha causato ferite agli animali e ha interrotto temporaneamente il traffico nella zona. Questo episodio evidenzia l’importanza di controllare e gestire correttamente gli animali domestici per garantire la sicurezza di tutti.

Scontro tra cani: animali feriti e traffico in tilt. È quanto accaduto in via Raffaele Musone a Marcianise, dove un pitbull scappato da un’abitazione ha aggredito un pastore tedesco al guinzaglio con la propria padrona, che si trovava sul marciapiede al lato opposto della strada. Il pitbull ha.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

