Detrazioni edilizie il giudice salva il bonus al proprietario che trasforma la stalla in struttura ricettiva

Un giudice ha deciso di tutelare i proprietari che hanno trasformato una stalla in un bed & breakfast, mantenendo le detrazioni edilizie. La causa è nata dal tentativo di bloccare le agevolazioni fiscali legate alla ristrutturazione. La sentenza permette ai proprietari di usufruire di un bonus importante per i lavori svolti. La decisione riguarda un caso concreto di recupero di un immobile rurale, dando un esempio di come si applicano le norme. La vicenda si conclude con la conferma del diritto alle detrazioni.

L’Agenzia delle entrate chiedeva la restituzione del 50% della deduzione, ma la Corte tributaria di Perugia ha annullato le cartelle: "Niente uso promiscuo, niente taglio" Ristrutturazione e detrazioni, doppia vittoria per i contribuenti: il giudice dà ragione ai proprietari di un bed&breakfast realizzato ristrutturando una porcilaia e una stalla. La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha accolto il ricorso di due contribuenti che avevano impugnato altrettante cartelle di pagamento relative a presunte indebite detrazioni Irpef per l'anno 2020. Al centro della disputa, i lavori di ristrutturazione di un immobile destinato a diventare un bed & breakfast, con l'Agenzia delle Entrate che chiedeva indietro il 50% delle detrazioni fiscali applicate.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

