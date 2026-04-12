Nel campionato di calcio, l'Arezzo si è aggiudicato il derby contro il Livorno, salendo in vetta alla classifica. La Casertana continua la serie di risultati positivi, mantenendo la sua imbattibilità. Nel girone A, il Trento rafforza la sua posizione, mentre nel girone C il Trapani subisce una sconfitta che lo fa scivolare più in basso. Questi sono gli aggiornamenti più recenti dai vari gironi della competizione.

Ben 15 partite nel programma della domenica. Ecco quanto accaduto. Nell’assalto al podio si rilancia il Trento, che fa suo lo scontro diretto di Cittadella pur giocando l’intera partita in 10 (espulso Miranda dopo 7’): determinante Jacopo Pellegrini, autore del discusso assist (sospetto tocco di mano) per il primo gol di Dalmonte e del tris oltre il 90’ (nel mezzo, a segno anche Giannotti e Zunino. La squadra di Tabbiani è adesso a meno due da Brescia e Lecco. A salvezza acquisita, continua a correre l’Ospitaletto con i playoff nel mirino: il tris all’AlbinoLeffe arriva tutto nel secondo tempo con Nessi, Guarneri e Gobbi. Ore 20.30...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Arezzo vince il derby con il Livorno e torna in testa. La Casertana non si ferma più

Arezzo ko con la Ternana, l'Ascoli vince il derby e si avvicina. Colpo Perugia a LivornoDopo il Vicenza nel girone A, inciampa nell’infrasettimanale anche la capolista del girone B.

Il Foligno non si ferma più e vince il derby. Trestina prestazione di livello. Ma non bastaFOLIGNO 3 TRESTINA 1 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro (40’ st Della Spoletina), Sbraga, Grea, Falasca (43’ st Marchetti); Settimi (40’ st Bosi),...