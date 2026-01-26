Il Foligno non si ferma più e vince il derby Trestina prestazione di livello Ma non basta

Il Foligno continua la sua serie positiva vincendo il derby contro la Trestina, che ha fornito una prestazione di livello. Nonostante la buona prova degli ospiti, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-1, consolidando la propria posizione in classifica. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, offrendo uno spettacolo di livello nel contesto del campionato regionale.

FOLIGNO 3 TRESTINA 1 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro (40’ st Della Spoletina), Sbraga, Grea, Falasca (43’ st Marchetti); Settimi (40’ st Bosi), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (33’ st Ferrara), Manfredi, Pupo Posada (22’ st Sylla). A disp.: Mazzoni, Niclas, Da Pra, Longoni. All.: Manni TRESTINA 4-4-2: Bonifacio; Nouri (47’ st Granturchelli), Sensi, De Meio, Ubaldi (26’ st Scartoni); Principe (16’ st Russo), Tolomello, Ferrarese (30’ st Lucchese), Mercuri; Priore, Confessore (41’ st Bussotti). A disp.: Migliorati, Cucchiarini, Procacci, Migliarati. All.: Calori. Arbitro: Kilian Pina di Como. Marcatori: 20’ pt Manfredi, 23’ pt Pupo Posada, 48’ pt rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Foligno non si ferma più e vince il derby. Trestina prestazione di livello. Ma non basta Leggi anche: L’Orvietana poco “affamata“ in casa Trestina è più cinica e si aggiudica il derby Conte dopo Lazio-Napoli: «Prestazione di altissimo livello, ma servono più gol»Dopo la partita tra Lazio e Napoli, Antonio Conte ha sottolineato la qualità della prestazione degli azzurri, definendola di altissimo livello. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Serie D: il Foligno non si ferma più. Sorrisi per il Trestina, Orvietana di misura e piange il Cannara; L’ospedale di Foligno celebra 20 anni di cura, comunità e futuro; Ginecologia di Foligno, Romizi Mancano personale e primario. Proietti: Difficoltà a reperire medici; 'L'ospedale non sia succursale di Foligno'. Il Foligno non si ferma più e vince il derby. Trestina prestazione di livello. Ma non bastaTolomello su calcio di rigore riapre la partita, poi Ferrara sigilla il risultato finale. Gli uomini di Manni blindano il quarto posto ... msn.com Foligno, dirigente arrestato: successore si sfila, cantieri e scuole passano ancora di manodi Chia.Fa. Comune di Foligno sulle montagne russe. Sì, perché dopo l’arresto per tentato omicidio del dirigente comunale ai lavori pubblici (Pnrr compreso) e ai servizi scolastici Francesco Maria Cas ... umbria24.it Il Terranuova Traiana non si ferma più e con il 2-1 di Cannara aggancia il Foligno in zona Play off. - facebook.com facebook Serie D: il Foligno non si ferma più. Sorrisi per il Trestina, Orvietana di misura e piange il Cannara x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.