L’Aquila punta a 16 milioni | ripartono i teatri e il Castello

L’Aquila ha annunciato un investimento di oltre 16 milioni di euro per il 2026, con l’obiettivo di rilanciare la vita culturale della città. I fondi saranno destinati al ripristino di teatri e del castello storico, con l’intento di riqualificare spazi pubblici e promuovere eventi culturali. La città si prepara così a diventare una delle principali mete italiane nel settore culturale nel prossimo anno.

L’Aquila investe oltre 16 milioni di euro per il 2026, trasformando la città in Capitale italiana della Cultura attraverso eventi e il recupero di spazi storici. Il piano finanziario del Comune punta a una rinascita culturale concreta. Oltre ai fondi per le manifestazioni, sono stati destinati 14 milioni di euro specificamente alla valorizzazione dei luoghi simbolo dell’area urbana. Il percorso di restituzione ha già un primo traguardo nel dicembre 2025 con la riapertura del Castello Cinquecentesco, che ospita il Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA). L’agenda delle inaugurazioni proseguirà il 17 aprile con il Teatro San Filippo, mentre il Teatro Comunale sarà restituito alla cittadinanza entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila punta a 16 milioni: ripartono i teatri e il Castello Leggi anche: Fondi per musei, borghi e teatri: piovono 16 milioni sul territorio. “Valorizziamo il patrimonio” Sei milioni di euro per i teatri e i cinemaLa Regione ha pubblicato la graduatoria del bando da 6 milioni di euro per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo. Temi più discussi: La Piadineria punta sull’Abruzzo: nuova apertura a L’Aquila; L’Aquila punta sulla smart mobility: nuovo sistema digitale per il parcheggio di Porta Leoni; Superhumans vince la gara per la comunicazione del Maxxi L’Aquila; I bianconeri giocano una partita perfetta al Taliercio e vincono 87-106. La Piadineria punta sull’Abruzzo: nuova apertura a L’AquilaContinua il piano di espansione de La Piadineria in Abruzzo con l’apertura del ristorante in centro storico a L’Aquila, in corso Federico II ... laquilablog.it L’Aquila: inaugurato l’anno giudiziario del Tar AbruzzoInaugurato a L'Aquila l’anno giudiziario del Tar. Ancora tante pendenze e ricorsi in aumento, la punta più alta dal 2018 ... rete8.it "Tra Punta Nido dell'Aquila e Cala del Balenotto, a Buggerru, la costa si rivela in tutta la sua selvaggia bellezza. Qui le falesie, alte fino a 60 metri, non sono semplici rocce: sono monumenti naturali che narrano la storia millenaria dell'isola in uno spettacolo vis - facebook.com facebook