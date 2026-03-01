Finale al Del Conero Ancona-Maceratese 4-0 | Dorici travolgenti | Zini Cericola e Teraschi griffano il poker - LA CRONACA

Allo stadio “Del Conero” di Ancona si è conclusa con un risultato di 4-0 la partita tra la squadra locale e la Maceratese. La gara si è chiusa con i gol di Zini, Cericola e Teraschi, che hanno firmato il punteggio finale. Nel corso del secondo tempo, Gerbaudo è stato sostituito e l’arbitro ha fischiato la fine dell'incontro al minuto 94.