Finale al Del Conero Ancona-Maceratese 4-0 | Dorici travolgenti | Zini Cericola e Teraschi griffano il poker - LA CRONACA
Allo stadio “Del Conero” di Ancona si è conclusa con un risultato di 4-0 la partita tra la squadra locale e la Maceratese. La gara si è chiusa con i gol di Zini, Cericola e Teraschi, che hanno firmato il punteggio finale. Nel corso del secondo tempo, Gerbaudo è stato sostituito e l’arbitro ha fischiato la fine dell'incontro al minuto 94.
Minuto 94: TRIPLICE FISCHIO, ANCONA-MACERATESE 4-0Minuto 92: “Del Conero” tutto in piedi per salutare l'uscita dal campo di un monumentale Gerbaudo, sostituito da MiolaMinuto 90: Si giocherà per altri tre minutiConclusione all'interno dell'area di Gerbaudo, respinta di Gagliardini ma sul pallone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Serie D, Ancona-Maceratese 3-0: squadre al riposo, dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTALa formazione di mister Maurizi, al comando della graduatoria del Girone F, riceve la visita della "Rata" desiderosa di vendicare l'1-5 subito...
Finale al "Del Conero", Ancona-Termoli 1-0: basta un gol di Cericola, bottino pieno per i dorici - LA CRONACADopo aver sciupato tre palle gol, la formazione di Maurizi passa sul finire della prima frazione con la rete decisiva dell'11 biancorosso, lesto a...
