Finale al Del Conero Ancona-Atletico Ascoli 2-1 | Derby deciso dal micidiale uno-due di Gerbaudo e Zini - LA CRONACA
L'incontro tra Ancona e Atletico Ascoli si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, grazie a una reazione nelle fasi finali del match. La partita, valida per il derby del Conero, è stata decisa da un rapido uno-due di Gerbaudo e Zini, che hanno permesso all'Ancona di ottenere i tre punti. La cronaca ha evidenziato un confronto equilibrato, risolto nel finale con un risultato stretto.
Minuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-ATLETICO ASCOLI 2-1Minuto 90: Concessi sei minuti di recuperoErrore in disimpegno di Rovinelli, che sbaglia l'appoggio all'indietro e viene castigato da Muro che si infila e batte Salvati in uscita con un preciso pallonetto Minuto 79: ACCORCIA MURO, ANCONA-ATLETICO. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Serie D, Ancona-Atletico Ascoli 2-0: gol da cineteca di Gerbaudo, poi Zini raddoppia - LA DIRETTA
Segui la diretta di Ancona-Atletico Ascoli, partita valida per la Serie D. L'incontro si è concluso con la vittoria dell'Ancona per 2-0, grazie a un gol di grande bellezza di Gerbaudo e al raddoppio di Zini. La partita ha visto momenti di pressione da parte dell'Ancona e un primo cartellino giallo per Zerbini, con azioni confuse e occasioni da entrambe le parti.
Serie D, Ancona-Atletico Ascoli 0-0: dorici al "Del Conero" nel derby per allungare la striscia di vittorie - LA DIRETTA
In una sfida valida per la Serie D, Ancona e Atletico Ascoli si sono affrontate allo stadio
ANCONA -TERMOLI Triplice fischio finale al Del Conero -> https://cityne.ws/rHgA0 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.