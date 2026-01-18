Finale al Del Conero Ancona-Atletico Ascoli 2-1 | Derby deciso dal micidiale uno-due di Gerbaudo e Zini - LA CRONACA

L'incontro tra Ancona e Atletico Ascoli si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, grazie a una reazione nelle fasi finali del match. La partita, valida per il derby del Conero, è stata decisa da un rapido uno-due di Gerbaudo e Zini, che hanno permesso all'Ancona di ottenere i tre punti. La cronaca ha evidenziato un confronto equilibrato, risolto nel finale con un risultato stretto.

