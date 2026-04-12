L’amaro verdetto è ufficiale | Rrapaj firma la condanna si chiude l’era del Pontedera in Serie C

Il tribunale ha emesso il verdetto definitivo: l’US Pontedera retrocede in Serie D con due turni di anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie C 20252026. La decisione riguarda la squadra e si conclude con la firma di un provvedimento di condanna, cancellando così la permanenza nel terzo livello del calcio italiano. La retrocessione è ufficiale e definitiva prima della conclusione della stagione.

PONTEDERA – Il verdetto più amaro si è materializzato in via definitiva: l’ U.S. Città di Pontedera retrocede ufficialmente in Serie D con due giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione del campionato di Serie C 20252026. La condanna aritmetica per la formazione granata è arrivata il 12 aprile 2026, epilogo ineluttabile sancito dalla sconfitta casalinga subita per mano del Ravenna, che ha cristallizzato una situazione di classifica ormai compromessa e del tutto irrecuperabile. Il confronto decisivo ha visto l’undici guidato da Piero Braglia cedere il passo alla compagine romagnola allenata da Mandorlini. A decidere le sorti dell’incontro, e di conseguenza dell’intera stagione toscana, è stata la rete siglata al 67? da Rrapaj, sufficiente a superare la retroguardia locale e a condannare i padroni di casa alla sconfitta.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’amaro verdetto è ufficiale: Rrapaj firma la condanna, si chiude l’era del Pontedera in Serie C Leggi anche: Verdetto amaro dell’Accademia linguistica per la kermesse di Carlo Conti: tra rime prevedibili e amori fotocopia, si salva solo Ermal Meta, l’unico capace di bucare la zona di comfort del festival Maguire in Serie A, cambia tutto: firma e annuncio UFFICIALEDal Milan all’Inter, le ultime sul difensore inglese Maguire in Serie A a costo zero, se n’è parlato più volte in questi mesi.