Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia: foto hot affisse a scuola e in città con il volto dell'ex amica Questa mattina, venerdì 13 febbraio, la squadra mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale, nei confronti di un 19enne di Foggia. Il ragazzo è accusato di aver creato e diffuso immagini pornografiche false, usando tecniche di deepfake per sovrapporre il volto dell’ex amica a video di contenuto esplicito. Le immagini sono state affisse in punti strategici della città e all

Arianna Petti aveva sporto denuncia il 31 luglio 2025. Cosa hanno scoperto gli inquirenti e la squadra mobile di Foggia A partire da quel momento le indagini degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Foggia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono cominciate e proseguite senza soluzione di continuità. Dall'ascolto della vittima è stato appurato come la stessa si fosse particolarmente preoccupata quando le fotografie che la ritraevano, sono cominciate ad apparire in diverse zone della città. A quel punto le indagini si sono concentrate su un giovane coetaneo, con la quale fino a qualche tempo prima Arianna aveva intrattenuto una lunga relazione di amicizia, terminata poi per divergenze caratteriali.

